Pontina, incendio da Castel Romano, le fiamme arrivano fino a Pomezia: bruciati ettari di vegetazione (Di domenica 10 luglio 2022) Inizialmente a bruciare erano solo le sterpaglie a bordo strada, a ridosso del campo rom di via Pontina, all'altezza di Castel Romano. Ma ieri pomeriggio nessuno poteva andare a spegnerle. Tutti i vigili del fuoco erano impegnati a Roma, nello spaventoso incendio di via Palmiro Togliatti, a Centocelle, che ha coinvolto diversi quartieri. fiamme fino a via Monte d'Oro, colonna di fumo visibile ovunque E il rogo di via Pontina, complice il vento, è aumentato a dismisura. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile dai Castelli Romani, dall'Eur e da Torvaianica. Le fiamme sono arrivate fino a Pomezia nord, all'altezza di via Monte d'Oro. La strada era invasa dal fumo.

