Pluripregiudicato | pericoloso | irregolare | perché era a piede libero?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 luglio 2022) Ve lo ricordate quando il ghanese con il coltello che seminò il panico alla Stazione termini di Roma? Bene! Anzi malissimo! Dopo aver indagato il collega per eccesso colposo di legittima difesa, dopo che come Segretario FSP Polizia di Stato chiesi a gran voce tutele legali per tutti noi (in parte avute), è rimasto il fatto che continuiamo ad avere delle grandi lacune giudiziarie, legislative e soprattutto morali. Il ghanese ha distrutto un bar, pretendendo di fare colazione gratis. Una volta soddisfatta la voglia, però, è uscito senza pagare e ha completamente divelto tavoli e la vetrina esterna. Il tutto per per un bicchiere di latte che pretendeva gli fosse offerto. Drammatica la testimonianza della proprietaria del bar come riportato da Il Messaggero che ha cercato di mandarlo via con moderazione. “Era completamente fuori di testa, credo fosse drogato, comunque alterato. Ha ...