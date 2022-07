Pirola ha svolto le visite mediche

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 10 luglio 2022) JENBACH (AUSTRIA) – Primo giorno libero dall’inizio del ritiro per la Salernitana.?Dopo la sonante vittoria nei confronti dei dilettanti dello?Jenbach, mister Nicola ed il suo staff hanno deciso di concedere 24 ore di assoluto riposo al proprio gruppo, reduce da una settimana di intensi allenamenti. La squadra si ritroverà questa mattina sul campo d’allenamento per riprendere le fatiche, con un volto nuovo in più e due in meno. Bogdan e Jimenez infatti lasceranno il ritiro per aggregarsi alle loro nuove squadre, rispettivamente la Ternana e il Vicenza, mentre Lorenzo?farà la sua prima apparizione da calciatore della Salernitana. ieri mattina il difensore è stato al Check Up per sostenere le consuete(nelle foto ussalernitana.it), subito dopo le quali si è messo in viaggio per l’Austria. Stessa trafila, domani ...