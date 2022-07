Pioggia di fuoco sul Donbass. Trump: "Con me in carica nessuna invasione russa" (Di domenica 10 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato "i brutali attacchi dell'artiglieria russa" nel Donbass. Donald Trump ripete che con lui alla Casa Bianca i russi non avrebbero mai invaso l'Ucraina Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato "i brutali attacchi dell'artiglieria" nel. Donaldripete che con lui alla Casa Bianca i russi non avrebbero mai invaso l'Ucraina

Pubblicità

venti4ore : Pioggia e grandine sulla provincia di Siena: 25 interventi dei vigili del fuoco, a Ravacciano caduto l’abete secola… - ale_rasch : Che cazzo sta succede a Roma. Pioggia, tempeste,vento. Fuoco. Cosa altro deve succedere? - lafuckingvie_ : l’altra sera la pioggia ora il fuoco, poi ditemi che non credete alle quartine di Nostradamus - CiociariaO : La bomba d'acqua spegne il fuoco: in fumo decine di ettari di bosco Domato il vasto incendio tra San Donato e Alvit… - MarceVann : RT @OmegaIndi: @Erriders Nel senso che non hanno utilizzato gli armamenti pesanti tipo i sommergibili, le navi, l aviazione a tappeto. Altr… -