Pierpaolo Pretelli lascia Nunzia Di Girolamo a bocca aperta: “Hai incontrato maschi sbagliati” e lei reagisce (Di domenica 10 luglio 2022) L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Ciao maschio, il programma di Nunzia Di Girolamo. I due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Pierpaolo Pretelli è stato uno dei concorrenti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello vip e da quel momento pare che non si sia più fermato. È stata per lui un’esperienza molto importante che gli ha permesso non soltanto di farsi conoscere dal grande pubblico, ma all’interno della casa ha anche trovato l’amore. Pierpaolo Infatti è fidanzato con la nota influencer Giulia Salemi che ha condiviso con lui il reality di Canale 5. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo l’ex concorrente del Grande Fratello vip è stato ospite del programma Ciao maschio in onda in seconda ... Leggi su baritalianews (Di domenica 10 luglio 2022) L’ex gieffinoè stato ospite di Ciaoo, il programma diDi. I due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto.è stato uno dei concorrenti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello vip e da quel momento pare che non si sia più fermato. È stata per lui un’esperienza molto importante che gli ha permesso non soltanto di farsi conoscere dal grande pubblico, ma all’interno della casa ha anche trovato l’amore.Infatti è fidanzato con la nota influencer Giulia Salemi che ha condiviso con lui il reality di Canale 5. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo l’ex concorrente del Grande Fratello vip è stato ospite del programma Ciaoo in onda in seconda ...

