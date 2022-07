Perde il borsello con dentro 4mila euro | ma lo ritrova grazie ad un giovane

(Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Le brave persone esistono.?Le persone oneste esistono. E la dimostrazione è quello che è accaduto nella giornata di ieri a Ravello. Una disavventura a lieto fine, che ha visto come protagonista un facoltoso dentista turco in vacanza proprio nella città del festival musicale. L’uomo, giunto al parcheggio di piazza Duomo, dove aveva lasciato l’auto, al momento di riprenderla ha scoperto di non avere con sè ilcon all’interno 4 milain contanti, carte di credito e documenti d’identità. Ha iniziato prima a cercarlo all’interno dell’auto pensando di averlo dimenticato li, poi nell’area parcheggio. Ma delnessuna traccia. A questo punto ha deciso di ritornare indietro e di ripercorrere tutto il tratto di strada che aveva fatto dal momento del suo arrivo in piazza Duomo fino al suo ritorno. Un ...

Pubblicità

SoccorsiG : - ONDANEWSweb : Eboli: scippa il borsello di un anziano al bancomat, poi fugge e perde una scarpa. Si indaga -… -

Proprio lì il turista, che stava ripercorrendo i suoi passi alla ricerca del, ha riottenuto quanto perso. Leggi Anche Torino, si sposa in fin di vita in ospedale: poche ore dopo un trapianto ...Tornando sui suoi passi e rivisitando i luoghi in cui era stato, il turista proprio al Caffè ha riottenuto il suo. Al ragazzo che lo ha consegnato ha dato 200 euro, i suoi recapiti e l'...Disavventura a lieto fine per un dentista turco a Ravello, in provincia di Salerno. Al parcheggio di piazza Duomo, dove aveva lasciato l'auto, l'uomo si è accorto di aver perso il borsello con 4mila e ...In provincia di Rimini si registrano 748 nuovi contagi al Sars-CoV-2, 4419 in sei giorni della settimana. Sette giorni fa erano stati 3483 (+21%). Nessun decesso nel nostro territorio, salgono a 4 i r ...