Perché la maxi-riserva di terre rare in Turchia spaventa la Cina (Di domenica 10 luglio 2022) La scorsa settimana la Turchia ha annunciato di aver scoperto un'enorme riserva di terre rare. Così grande che potrebbe da sola soddisfare la domanda globale per decenni. Secondo il ministero turco dell'Energia e delle risorse naturali, si tratta di una riserva di 694 milioni di tonnellate di minerali di terre rare a Beylikova, nell'Anatolia Centrale. È la seconda più grande al mondo dopo una che si trova in Cina da 800 milioni di tonnellate, ha riportato AA Energy. Contiene 10 dei 17 elementi delle terre rare. E presenta un vantaggio da non trascurare: sono vicini alla superficie. Il che semplificherebbe l'estrazione. Il ministro Fatih Dönmez ha dichiarato che la costruzione delle infrastrutture di ...

