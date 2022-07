Perché la corsa a ostacoli di Draghi è solo all’inizio: dai 9 punti di Conte alla “nuova” agenda della Lega. Fino a Landini: “Il premier ci ascolti” (Di domenica 10 luglio 2022) L’impressione è che, nonostante il silenzio perfetto in cui spesso per lunghi giorni sembra avvolta, sulla scrivania più importante di Palazzo Chigi i problemi si stiano accatastando, una sopra l’altro. Meglio: si aggiungano, una via l’altra, date di scadenza, o presunte tali. Il capo del governo, Mario Draghi, le ha tutti davanti, in un calendario che si allunga a poco a poco ma in modo progressivo. Ci sono i voti parlamentari sul decreto Aiuti e già il M5s dice che uscirà dall’Aula del Senato. C’è “la fine di luglio” indicata dal leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte come termine ultimo (o penultimo) per una risposta sui 9 punti fissati nel documento consegnato al presidente del Consiglio. Poi c’è settembre e il segretario della Cgil Maurizio Landini parla (oggi, sulla Stampa) di “mobilitazioni di tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) L’impressione è che, nonostante il silenzio perfetto in cui spesso per lunghi giorni sembra avvolta, sulla scrivania più importante di Palazzo Chigi i problemi si stiano accatastando, una sopra l’altro. Meglio: si aggiungano, una via l’altra, date di scadenza, o presunte tali. Il capo del governo, Mario, le ha tutti davanti, in un calendario che si allunga a poco a poco ma in modo progressivo. Ci sono i voti parlamentari sul decreto Aiuti e già il M5s dice che uscirà dall’Aula del Senato. C’è “la fine di luglio” indicata dal leader dei 5 Stelle Giuseppecome termine ultimo (o penultimo) per una risposta sui 9fissati nel documento consegnato al presidente del Consiglio. Poi c’è settembre e il segretarioCgil Maurizioparla (oggi, sulla Stampa) di “mobilitazioni di tutti ...

Pubblicità

gstarwind : RT @laikatornaacasa: Invece di bullizzare le persone per il proprio aspetto fisico, cosa che notoriamente fanno solo i mentecatti, Burioni… - StracciVolano : RT @laikatornaacasa: Invece di bullizzare le persone per il proprio aspetto fisico, cosa che notoriamente fanno solo i mentecatti, Burioni… - laikatornaacasa : Invece di bullizzare le persone per il proprio aspetto fisico, cosa che notoriamente fanno solo i mentecatti, Burio… - sole24ore : #Autoelettrica, perché la transizione a tappe forzate è una corsa a #ostacoli: - alegio957 : Dai un'occhiata alla mia attività corsa su Garmin Connect. #beatyesterday Buona domenica, stamane (non avendo vo… -