Per Repubblica il Covid si può sfidare solo al concerto dei Maneskin

(Di domenica 10 luglio 2022) Qui si parla ancora una volta dei, però non dei, che non esistono, quanto della macchina pubblicitaria che sta dietro l’ennesima truffa del rock and roll, si fa molto per dire. Essendo questi quattro manichini diventati un affare politico, cioè capaci di far soldi: loro sono imprenditori digitali, come Chiara Ferragni, e, riposando in odor di genderfluid, se li è accaparrati il Pd. Per questo sono intoccabili. Per questo fanno i concerti al Circo Massimo dopo che il battage ha simulato lo stop per rischio. Per questo perfino i virologi fobici danno il via libera. Per questo una cacciatrice di dote politica come questa Antonella Viola, tra una foto arcobaleno con Zan e una posa da influencer, pontifica “lasciateli cantare” (sic!). E li lasciano. Come il resto della tribù che latra, i Jovanotti, i Pelù, i Vasco ...