Per la ventesima edizione del festival, un calendario denso di appuntamenti nella cornice del Belvedere di Villa Rufolo (Di domenica 10 luglio 2022) Festeggia 20 anni il Ravello festival con un calendario denso di appuntamenti di musica sinfonica, da camera e jazz. Tra i tanti ospiti: l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta Myung-Whun Chung Daniel Harding Dee Dee Bridgewater, Tony Momrelle Wynton Marsalis. Il Belvedere di Villa Rufolo, sede del "Ravello festival" (foto di Pino Izzo / © Ravello festival). L'11 agosto Erina Yashima dirige il tradizionale Concerto all'alba.INFO: Ravello (Salerno), Belvedere di Villa Rufolo, Auditorium Oscar Niemeyer, dall'8 luglio al 3 settembre.ravellofestival.com

