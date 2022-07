Paura per Valverde, il racconto della sua compagna: “Drogati e derubati in vacanza a Ibiza” (Di domenica 10 luglio 2022) Un’autentico incubo quello vissuto da Fede Valverde e la sua compagnia Mina Bonino che in vacanza a Ibiza hanno raccontato di essere stati Drogati e derubati. Come riportano i quotidiani spagnoli, al giocatore del Real Madrid e alla sua fidanzata sono stati sottratti circa 10mila euro in contanti, due orologi preziosi e vari gioielli della ragazza. Il principale sospettato, sarebbe lo chef che ha cucinato per loro la sera prima. Bonino ha raccontato l’episodio su Instagram: “Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi“. Poi ha aggiunto: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Un’autentico incubo quello vissuto da Fedee la sua compagnia Mina Bonino che inhanno raccontato di essere stati. Come riportano i quotidiani spagnoli, al giocatore del Real Madrid e alla sua fidanzata sono stati sottratti circa 10mila euro in contanti, due orologi preziosi e vari gioielliragazza. Il principale sospettato, sarebbe lo chef che ha cucinato per loro la sera prima. Bonino ha raccontato l’episodio su Instagram: “Al nostro arrivo nella casa di, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi“. Poi ha aggiunto: ...

