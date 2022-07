Paolo Bonolis che lavoro faceva prima di diventare famoso | da non credere

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 10 luglio 2022) Il noto mattatore ed anchorman romano pare facesse un altro mestieredi cimentarsi con successo nel mondo televisivo. Proviamo a scoprire quale.è sicuramente uno dei conduttori televisivi di maggiore successo. Apprezzato dal vasto pubblico per i suoi show sempre all’insegna del divertimento, con Luca Laurenti ha costituito la coppia ideale per trasmissioni quali Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Il senso della vita e tanti altri programmi, andati in onda perlopiù su Canale 5. Le origini della sua famiglia sono rumene. Il cognome era infatti Bonoli, ma dopo il trasferimento in Sardegna ha acquisito la s, divenendo così l’attuale. Oltre che per motivi professionali, il Nostro è finito al centro del gossip anche per molteplici aspetti dela sua vita privata. Dopo il primo matrimonio con ...