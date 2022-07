Ortigia Film Festival 2022 | film in concorso | ospiti Jasmine Trinca e Carlo Verdone | ma non solo

Leggi su velvetmag

(Di domenica 10 luglio 2022) Si svolgerà dal 16 al 23 luglio, la quattordicesima edizione di, ilinternazionale di cinema della città di Siracusa. Alla direzione sono confermate Lisa Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e internazionale. Numerose sono le novità per la 14a edizione dell’. Tra tutte, i nomi deglipresenti: saràad aprire ilil 16 luglio con Marcel, suo esordio alla regia; Abel Ferrara in apertura con una proiezione speciale del suo Pasolini, per un omaggio a 100 anni dalla nascita del poeta e il 17 con il documentario Alive In France ...