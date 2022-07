Oro per Martina Caironi nei 100 e nel salto in lungo ai Campionati Italiani di atletica paralimpica (Di domenica 10 luglio 2022) La 32enne di Bergamo ha catalizzato l’attenzione nel corso dei Campionati Italiani aggiudicandosi il titolo sia nei 100 metri che nel salto in lungo T63. Nonostante non sia scesa in pista in condizioni fisiche perfette, la portacolori delle Fiamme Gialle ha dominato la prova di velocità fermando il cronometro in 14”29 e lasciandosi alle spalle la siciliana Monica Contrafatto (Gela Sport). Discorso simile per il salto in lungo dove Caironi è atterrata a quota 5,18 metri confermandosi il punto di riferimento della specialità dopo aver firmato il record del mondo poco più di un mese fa a Parigi. Velocità che ha strizzato l’occhio anche a Valentina Petrillo (Omero Bergamo) che, dopo aver realizzato una serie di primati Italiani nelle ultime settimane , si ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) La 32enne di Bergamo ha catalizzato l’attenzione nel corso deiaggiudicandosi il titolo sia nei 100 metri che nelinT63. Nonostante non sia scesa in pista in condizioni fisiche perfette, la portacolori delle Fiamme Gialle ha dominato la prova di velocità fermando il cronometro in 14”29 e lasciandosi alle spalle la siciliana Monica Contrafatto (Gela Sport). Discorso simile per ilindoveè atterrata a quota 5,18 metri confermandosi il punto di riferimento della specialità dopo aver firmato il record del mondo poco più di un mese fa a Parigi. Velocità che ha strizzato l’occhio anche a Valentina Petrillo (Omero Bergamo) che, dopo aver realizzato una serie di primatinelle ultime settimane , si ...

