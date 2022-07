Ornella Vanoni: “Gino Paoli? Brutto e povero, lo lasciai anche se sotto sotto mi piaceva. Mia madre mi disse: ‘Come fai a essere innamorata di un uomo così cesso?’” (Di domenica 10 luglio 2022) Ornella Vanoni la amiamo anche (e soprattutto) per la sua schiettezza. La cantante, che sarà protagonista il 5 agosto al Vittoriale per il Festival della Bellezza, ha rilasciato una lunga e intensa intervista al Corriere della Sera. Qui Ornella ha rivangato i suoi amori della gioventù e i pensieri della madre, non sempre clementi nei confronti delle fiamme avute. Gino Paoli e Ornella Vanoni, ad esempio, hanno intrattenuto per anni una relazione clandestina mentre l’uomo era sposato con Anna Fabbri. Dal 1960 (anno del loro incontro) nasce e si rafforza il loro sodalizio artistico grazie alla scrittura di brani da parte di Gino Paoli destinati a Ornella. Durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022)la amiamo(e soprattutto) per la sua schiettezza. La cantante, che sarà protagonista il 5 agosto al Vittoriale per il Festival della Bellezza, ha rilasciato una lunga e intensa intervista al Corriere della Sera. Quiha rivangato i suoi amori della gioventù e i pensieri della, non sempre clementi nei confronti delle fiamme avute., ad esempio, hanno intrattenuto per anni una relazione clandestina mentre l’era sposato con Anna Fabbri. Dal 1960 (anno del loro incontro) nasce e si rafforza il loro sodalizio artistico grazie alla scrittura di brani da parte didestinati a. Durante ...

