Nuovo stadio Roma, il pres. IV Municipio: «Ci vorranno più di tre anni» (Di domenica 10 luglio 2022) Il presidente del IV Municipio di Roma Umberti ha parlato della questione riguardante il Nuovo stadio dei giallorossi Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio di Roma, ai microfoni di Centro Suono Sport ha parlato della questione legata al Nuovo stadio della squadra giallorossa. PIETRALATA – «È una cosa che va avanti da molto, è un investimento importante. Parliamo di 500 milioni di euro di investimento. Bisogna fare passi cauti, certi, e il fatto che non sia uscito niente è dovuto a questo. La proprietà? Li ho incontrati diverse volte, ho visto un piglio costruttivo. E ci vogliono questi ingredienti per fare le cose. Sono ottimista. Se ci vorranno tre anni? Qualcosa in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Ilidente del IVdiUmberti ha parlato della questione riguardante ildei giallorossi Massimiliano Umberti,idente del IVdi, ai microfoni di Centro Suono Sport ha parlato della questione legata aldella squadra giallorossa. PIETRALATA – «È una cosa che va avanti da molto, è un investimento importante. Parliamo di 500 milioni di euro di investimento. Bisogna fare passi cauti, certi, e il fatto che non sia uscito niente è dovuto a questo. La proprietà? Li ho incontrati diverse volte, ho visto un piglio costruttivo. E ci vogliono questi ingredienti per fare le cose. Sono ottimista. Se citre? Qualcosa in ...

