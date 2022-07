Nuova offerta del PSG per Skriniar: cifre e dettagli! (Di domenica 10 luglio 2022) ll Paris Saint Germain è pronto all’affondo finale: Milan Skriniar, centrale slovacco in forza all’Inter, è sempre più vicino a vestire la maglia del PSG. Dopo essersi corteggiati per settimane, la società parigina è pronta a chiudere l’affare in questi giorni. Come riportato anche da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, i parigini, hanno offerto all’Inter 65 milioni di euro per il cartellino del classe ’95. L’intesa con il giocatore invece, sembra sia già stata trovata, sulla base di un contratto fino al 2027, che prevede uno stipendio di 7,5 milioni di euro all’anno più bonus. Milan Skriniar Inter Il centrale nerazzurro, all’Inter ormai dal 2018, rappresenterebbe il vero salto di qualità del Paris Saint Germain, alla ricerca di un vero leader difensivo, che regga il reparto e che spicchi per qualità e carisma. Tutto lascia intendere che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) ll Paris Saint Germain è pronto all’affondo finale: Milan, centrale slovacco in forza all’Inter, è sempre più vicino a vestire la maglia del PSG. Dopo essersi corteggiati per settimane, la società parigina è pronta a chiudere l’affare in questi giorni. Come riportato anche da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, i parigini, hanno offerto all’Inter 65 milioni di euro per il cartellino del classe ’95. L’intesa con il giocatore invece, sembra sia già stata trovata, sulla base di un contratto fino al 2027, che prevede uno stipendio di 7,5 milioni di euro all’anno più bonus. MilanInter Il centrale nerazzurro, all’Inter ormai dal 2018, rappresenterebbe il vero salto di qualità del Paris Saint Germain, alla ricerca di un vero leader difensivo, che regga il reparto e che spicchi per qualità e carisma. Tutto lascia intendere che ...

