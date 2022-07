Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri vince ancora a Parigi nella staffetta mista Terza l’altro quartetto azzurro

Pubblicità

ItaliaTeam_it : GREG SUPERSONICO ?? Nella tappa delle World Series di nuoto di fondo, nel cuore di Parigi, @greg_palt fa sua la 10… - Eurosport_IT : Gregorio Paltrinieri sempre più Re del fondo! ?? Altro trionfo nella 10 km alle World Series di Parigi! ???? - OA_Sport : #NUOTO #FONDO Gregorio Paltrinieri, il Cannibale: il carpigiano vince con la staffetta mista a Parigi e conferma il… - sportface2016 : #Nuoto di fondo, World Series #Parigi 2022: bis d'oro di Gregorio #Paltrinieri ed è doppietta #Italia nella staffet… - misaIvichipuo : Quindi nelle World Series di nuoto di fondo che ci sono state ieri e oggi a Parigi l'Italia ha vinto l'oro nei 10km… -

Nuovo trionfo dell'Italia a Parigi , seconda tappa delle World Series 2022 didi. Gregorio Paltrinieri, dopo la vittoria nei 10 km, trascina i compagni del team Italy2 alla medaglia d'oro anche la staffetta mista 4 1500 . Nelle acque calme e non troppo fredde del '...Fuoriclasse senza pause Gregorio Paltrinieri che, messi alle spalle trionfi e fatiche dei Mondiali di Budapest, si impone anche nella seconda tappa delle World Series didi, in svolgimento al Parc de la Villette, nel cuore di Parigi. Il 27enne fuoriclasse di Carpi, ai Mondiali oro nella 10 km, argento nella 5 km, bronzo con la 4x1.5 e in piscina oro nei ...Nuoto di fondo, bis d'oro di Gregorio Paltrinieri ed è doppietta Italia nella staffetta mista delle World Series di Parigi 2022 ...Immenso Greg. In 24 ore vince i suoi diecimila e spinge alla vittoria i compagni del team Italy2 nella staffetta 4x1500 mixed nella giornata conclusiva della seconda tappa della world series a Parigi.