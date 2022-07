Nozze di massa a New York, si sposano 500 coppie (Di domenica 10 luglio 2022) L'iconico Lincoln Center di New York ospita oggi le Nozze di massa di 500 coppie che erano state costrette ad annullare il matrimonio per la pandemia di Covid. Il mega evento, che è stato chiamato '... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) L'iconico Lincoln Center di Newospita oggi ledidi 500che erano state costrette ad annullare il matrimonio per la pandemia di Covid. Il mega evento, che è stato chiamato '...

Pubblicità

Luxgraph : Usa, nozze di massa per 500 coppie: dove e quando - iltirreno : Carrara - L’accusa: nozze per corrispondenza, poi l’inferno. L’uomo si è difeso in aula. -