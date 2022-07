Nottata in tenda al parco Solari | tra pizza | yoga e profumo di brioches

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 luglio 2022) Bergamo. Una notte in, ma non in campeggio. Nella serata di sabato 9 luglio ildi Valtesse è tornato ad ospitare canadesi e igloo per una serata all’insegna della condivisione e dello stare insieme. Un appuntamento molto atteso dalle famiglie e dai bambini del quartiere, proposto anche quest’anno dall’associazione di promozione sociale ValtEssere e dalla rete sociale I colori della Morla. Ritrovo a partire dalle 18 per montare le tende: chi non ne aveva una ha potuto utilizzare quelle messe a disposizione dagli organizzatori. Gruppi di ragazzini hanno armeggiato con picchetti, martelli e tiranti, cercando di capire da soli i vari passaggi per allestire l’accampamento. Ad ogni offerta di aiuto da parte degli adulti, un coro di “no” come risposta. Cena al sacco o cond’asporto, tutti insieme in ...