Nona tappa Tour de France 2022 | vince Jungels Pogacar resta in giallo

Il lussemburghese Bob Jungels ha vinto la Nona tappa Tour de France 2022, da Aigle a Chatel les Portese du Soleil. Alle sue spalle Castrovejo e Verona. Pogacar resta sempre in maglia gialla. Nona tappa Tour de France 2022: cosa è accaduto? È stata la giornata del lussemburghese Bob Jungels che vince la sua prima tappa al Tour de France con una grande azione solitaria partita a 59 km dal traguardo, resistendo al ritorno del Francese Pinot. Il corridore della Ag2r è scattato in prossimità del Col de la Croix, allungando sul gruppo dei fuggitivi nell'ultima salita, ...

