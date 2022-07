"Non glielo hanno concesso". Capuozzo, il sospetto: Zelensky costretto alla guerra? (Di domenica 10 luglio 2022) È un Toni Capuozzo indignato, quello che torna a parlare di guerra su Facebook. Qui ne ha una per tutti, Volodymyr Zelensky e Nato compresi. Ricordando il "good morning Vietnam" con cui Robin Williams salutava in radio I ragazzi che stavano perdendo la guerra in Vietnam, il giornalista si sofferma su quanto sta accadendo in Ucraina. "Sarebbe crudele salutare allo stesso modo gli ucraini che si sono battuti e si stanno battendo, ma cedono terreno - esordisce -. E sarebbe inutile farlo con i russi che prima o poi cercheranno, con Kramatorsk, di prendersi per intero il Donbass, e dunque non stanno perdendo, anche se tutto questo gli costa". Ma "good morning" per l'ex vicedirettore del Tg5 bisognerebbe dirlo anche a chi fino ad ora "ha sparso illusioni". Di qui il riferimento al premier ucraino e all'Alleanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) È un Toniindignato, quello che torna a parlare disu Facebook. Qui ne ha una per tutti, Volodymyre Nato compresi. Ricordando il "good morning Vietnam" con cui Robin Williams salutava in radio I ragazzi che stavano perdendo lain Vietnam, il giornalista si sofferma su quanto sta accadendo in Ucraina. "Sarebbe crudele salutare allo stesso modo gli ucraini che si sono battuti e si stanno battendo, ma cedono terreno - esordisce -. E sarebbe inutile farlo con i russi che prima o poi cercheranno, con Kramatorsk, di prendersi per intero il Donbass, e dunque non stanno perdendo, anche se tutto questo gli costa". Ma "good morning" per l'ex vicedirettore del Tg5 bisognerebbe dirlo anche a chi fino ad ora "ha sparso illusioni". Di qui il riferimento al premier ucraino e all'Alleanza ...

