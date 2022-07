Noicattaro | murales | un abbecedario composto da ventuno disegni Street art

(Di domenica 10 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Unsotto forma di bandiere colorate, in cui ognuno dei 21che compone il murale e? stato concepito come opera “completa” e raffigura rappresentazioni storiche, letterarie e scientifiche. Ilè stato concluso questa mattina sul prospetto della Biblioteca G. Di Vittorio a chiusura del progetto “Urban Readers”, finanziato dall’avviso STHAR LAB della Regione Puglia, realizzato dall’associazione Pigment Workroom di Mario Nardulli, in collaborazione con l’artista Geometric Bang e le associazioni del territorio che hanno pensato e realizzato irappresentati. “Laart diventa veicolo di messaggio culturale. Da tempo, insieme alle associazioni del territorio, abbiamo iniziato a confrontarci ...

