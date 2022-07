Pubblicità

andreastoolbox : #Nina Senicar, nozze segrete in Toscana con l?attore americano Jay Ellis: «Matrimonio perfetto» -

Il Sussidiario.net

Nozze top secret per. Sabato 9 luglio, la modella serba, di 36 anni, ha sposato l'attore americano Jay Ellis , 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e con cui ha avuto la figlia Nora Grace nel novembre ...e Jay Ellis si sono sposati in gran segreto La celebre showgirl ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi 7,, è convolata a nozze sposandosi in gran segreto. In coppia da tempo ... Nina Senicar e Jay Ellis si sono sposati/ “Nozze segrete in un castello in Toscana” Nina Senicar è convolata a nozze in gran segreto, lungo la giornata di sabato 9 luglio. La modella serba, 36 anni, ha sposato l’attore americano Jay Ellis, 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e ...Nina Senicar e Jay Ellis si sono sposati in gran segreto: il matrimonio tra la showgirl e l'attore americano si sarebbe celebrato in Toscana ...