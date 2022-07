"Niente da perdere". Sainz, le parole su Leclerc che sconcertano i tifosi Ferrari (Di domenica 10 luglio 2022) Inutile negarlo, in Ferrari la tensione è palpabile. Cresciuta a Silverstone, con la vittoria di Carlos Sainz un poco punitiva ai danni di Charles Leclerc, ed esplosa ieri, sabato 9 luglio, nel corso della sprint-race sul Red Bull Ring, il gp di Austria. Un serratissimo duello tra il monegasco e lo spagnolo, con quest'ultimo che ha attaccato più volte, le due Ferrari hanno anche sfiorato il contatto. Alla fine, ad imporsi nel duello tutto in famiglia, è stato Leclerc. Ma intanto Max Verstappen con la sua Red Bull era letteralmente volato via. E Leclerc, a fine sprint-race, lo ha fatto notare, chiedendo al compagno di collaborare per battere l'olandese della Red Bull. Insomma, toni controllati, ma dove la polemica serpeggia. E stupisce quella che è la replica di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Inutile negarlo, inla tensione è palpabile. Cresciuta a Silverstone, con la vittoria di Carlosun poco punitiva ai danni di Charles, ed esplosa ieri, sabato 9 luglio, nel corso della sprint-race sul Red Bull Ring, il gp di Austria. Un serratissimo duello tra il monegasco e lo spagnolo, con quest'ultimo che ha attaccato più volte, le duehanno anche sfiorato il contatto. Alla fine, ad imporsi nel duello tutto in famiglia, è stato. Ma intanto Max Verstappen con la sua Red Bull era letteralmente volato via. E, a fine sprint-race, lo ha fatto notare, chiedendo al compagno di collaborare per battere l'olandese della Red Bull. Insomma, toni controllati, ma dove la polemica serpeggia. E stupisce quella che è la replica di ...

