Nel cantiere di Toti tutti contro tutti. Crosetto: “Incomprensibile tenere insieme posizioni inconciliabili” (Di domenica 10 luglio 2022) Italia al centro, la convergenza difficile sta tra le parole di Toti e il commento di Crosetto. Alla convention fondativa che si è aperta con l’intervento di Calenda, il governatore chiude la convention. Ma l’ultimissima parola spetta al cofondatore di FdI, invitato illustre e grande assente alla kermesse: «Incomprensibile tenere insieme posizioni inconciliabili». E in effetti il cantiere centrista è disseminato di ostacoli e paletti. Già durante il corso degli interventi la polemica ne piazza qualcun altro. La kermesse inaugurale all’Auditorium trasforma il palco capitolino un ring che vede il padre nobile dell’operazione centrista alle corde. All’evento sfilano Mastella, Calenda, Rosato, Gelmini: un parterre ricco, quello riunito da Giovanni ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 luglio 2022) Italia al centro, la convergenza difficile sta tra le parole die il commento di. Alla convention fondativa che si è aperta con l’intervento di Calenda, il governatore chiude la convention. Ma l’ultimissima parola spetta al cofondatore di FdI, invitato illustre e grande assente alla kermesse: «». E in effetti ilcentrista è disseminato di ostacoli e paletti. Già durante il corso degli interventi la polemica ne piazza qualcun altro. La kermesse inaugurale all’Auditorium trasforma il palco capitolino un ring che vede il padre nobile dell’operazione centrista alle corde. All’evento sfilano Mastella, Calenda, Rosato, Gelmini: un parterre ricco, quello riunito da Giovanni ...

Pubblicità

Carmeli33392291 : Berlusconi piazza una ruspa nel cantiere ormai sconfinato del centro. Oggi all’Auditorium Antonianum di Roma, a par… - infomobilitaMi : [#Cantiere] Lunedì #11luglio possibili RALLENTAMENTI/DEVIAZIONI in piazzale di Porta Lodovica, nel tratto corso Ita… - RTaglialatela : Nel ' cantiere vero' vi metterei con picco e pala ....altroché.... - TgrRai : Una lastra di marmo cade dal quinto piano e colpisce un operaio quarantenne alla testa. L'incidente in un cantiere… - lupazzottu : RT @vigilidelfuoco: ?? #Milano, ore 13:30 crollo di un solaio nel cantiere di un palazzo in costruzione in via Espinasse: tre operai rimasti… -