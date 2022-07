Nations League, l'Italia incassa la decima vittoria. Dal 20 le Finals a Bologna (Di domenica 10 luglio 2022) Italia - Olanda 3 - 0 (25 - 23, 26 - 24, 25 - 21) — La fase di qualificazione dell'Italia finisce con la decima vittoria su dodici partite. Nell'ultima gara, ininfluente per gli azzurri che sono già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022)- Olanda 3 - 0 (25 - 23, 26 - 24, 25 - 21) — La fase di qualificazione dell'finisce con lasu dodici partite. Nell'ultima gara, ininfluente per gli azzurri che sono già ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Nations League, l’Italia incassa la decima vittoria. Dal 20 le Finals a Bologna - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda volley 2-0 Nations League 2022 in DIRETTA: rimonta azzurra nel secondo set Michieletto show! -… - Giornaleditalia : #italpresssport Volley: Nations League donne. Domani azzurre in partenza per Finals - caramelshouyou : RT @Federvolley: 'Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che sente appartenergli di più' (Haruki Murakami) Dal 20 a 24 luglio l’Unipol Are… - Milannews24_com : I tifosi pazzi di #DeKetelare -