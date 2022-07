NASCAR Xfinity Series | Atlanta | Austin Hill svetta in casa

(Di domenica 10 luglio 2022)ha vinto la tappa didella. Gara perfetta per il #21 del RCR che nel finale non ha lasciato spazio ai rivali che si sono dovuti accontentare di un posto nella Top3 alle spalle del padrone di. Seconda piazza per Josh Berry (JR Motorsports #8), terza per Martin Truex Jr (Gibbs #18). La prova si è aperta sotto l’insegna del primo e del secondo classificato delle qualifiche. I due, dopo essersi spartiti le Stage, hanno iniziato a dare spettacolo in pista anche se negli ultimi giri è apparso quasi impossibile abbattere. L’ex protagonista dellaTruckha concluso in vetta dopo una bellissima difesa che non ha permesso alla Chevrolet #8 di prendere il sopravento. Da segnalare, ...

StockCarLiveITA : 30' alla gara della Xfinity Series ad Atlanta! Diretta su NASCAR Trackpass e USA Cronaca su… - algonoalgoritmo : RT @P300it: #NASCAR | Xfinity Series: i temporali che sono arrivati ad Atlanta a ondate hanno portato già alla cancellazione delle qualific… - P300it : #NASCAR | Xfinity Series: i temporali che sono arrivati ad Atlanta a ondate hanno portato già alla cancellazione de… - StockCarLiveITA : Arrivano le prime comunicazioni ufficiali dalla NASCAR: si spera di avere la pista pronta entro 45-50' (dunque atto… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi ad Atlanta e Mid-Ohio: 16:05 Q Xfinity (-) 17:35 Q Cup (USA) 19:30 Gara Truck (Nascar Trackpa… -

OA Sport

Il due volte campione dell'Series ha preso con forza la leadership a meno di 30 giri dalla conclusione, una missione ottenuto dopo l'ultima sosta in pit road . La vincitore della Cup Series 2020 si è dovuto arrendere al ...L'attacco da parte di Gibbs è puntualmente arrivato, Larson non è riuscito a fronteggiare il nativo dello Stato del North Carolina che dopo aver studiato l'avversario ha approfittato al meglio di due ... NASCAR Xfinity Series, Nashville: Justin Allgaier padrone senza avversari Austin Hill started his career racing on the short tracks around Georgia, including on the quarter-mile track on the front stretch at Atlanta Motor Speedway.Home-state favorite Austin Hill emerged from a final-lap fray to win Saturday's NASCAR Xfinity Series race at Atlanta Motor Speedway.