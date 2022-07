Napoli, trova borsa con 8mila euro: gira mezza città per riportarla al proprietario (Di domenica 10 luglio 2022) trova una borsa contenente 8mila euro in contanti e monili in oro. Si mette alla ricerca del proprietario e gli riconsegna tutto. E’ la storia di un eroe quotidiano dal nome di Pino Mobilia, napoletano, residente in via Santa Teresa degli Scalzi, tra Materdei e Rione Sanità. Napoli, trova borsa con oro e 8mila euro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 luglio 2022)unacontenentein contanti e monili in oro. Si mette alla ricerca dele gli riconsegna tutto. E’ la storia di un eroe quotidiano dal nome di Pino Mobilia, napoletano, residente in via Santa Teresa degli Scalzi, tra Materdei e Rione Sanità.con oro eL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

