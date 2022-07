Napoli | ritiro Dimaro | Spalletti pronto a ritrovare quattro azzurri

Pubblicità

sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro22 ? ?? - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Giuntoli dal ritiro su #Koulibaly: 'Da altri club ancora nessuna offerta' - nico_bastone : #Napoli, questa sera raggiungeranno il ritiro di Dimaro anche #Rrahmani, #Anguissa, #Lobotka e #Ounas @CiroTroise - infoitsport : Ritiro Napoli a Dimaro: oggi doppia seduta di allenamento, diretta video su CalcioNapoli24 - Yavonz15 : Malato del Napoli dice che ieri è stata una sceneggiata. Intanto lui fai giri di parole senza ammettere che come gi… -

... previsto a Verona il 15 agosto, gli azzurri affronteranno un doppioa Dimaro e poi a a ... A seguire il programma delle sfide: Amichevoli2022 il calendario completo" Bassa Anaunia:...Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraE' iniziata ufficialmente la stagione 2022/2023 del. Pochi minuti prima delle 20.00 l'arrivo a Dimaro per la prima parte delestivo, dove gli azzurri resteranno fino al prossimo 19 luglio. Ad accogliere la truppa di Spalletti alcuni ...Dopo due sole stagioni a Manchester, Nathan Aké è pronto a salutare il city e fare il suo arrivo a Londra, con la maglia del Chelsea. I Blues, secondo quanto riportato dai ...Secondo giorno di allenamenti a Dimaro per il Napoli di Luciano Spalletti, con l'allenatore azzurro che ne approfitta per allenarsi insieme con il suo gruppo. Durante la fase di riscaldamento ...