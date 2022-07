Napoli, Kvaratskhelia aiuta i tifosi: ecco la vera pronuncia del suo nome VIDEO (Di domenica 10 luglio 2022) Un acquisto intrigante quello di Khvicha Kvaratskhelia da parte del Napoli. Tutti i tifosi sono in attesa di vedere finalmente all'opera... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Un acquisto intrigante quello di Khvichada parte del. Tutti isono in attesa di vedere finalmente all'opera...

Pubblicità

CorSport : #Napoli, sorrisi a Dimaro: #Kvaratskhelia show a calcio-tennis, #Olivera corre ?? - sscnapoli : ?? Primo giorno in azzurro per @MathiasOlivera5 e Kvaratskhelia ?? ?? - DiMarzio : #Napoli, inizia il raduno: il primo ad arrivare è #Kvaratskhelia - dtsgtr2 : #NAPOLI, SECONDA GIORNATA A #DIMARO FOLGARIDA ?? #SSCNapoli #Kvaratskhelia - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Come si pronuncia Kvaratskhelia? L'attaccante del Napoli lo spiega ai tifosi | VIDEO… -