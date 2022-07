Napoli: Fabian, Ounas, Politano e Demme, i problemi da risolvere sono tanti (Di domenica 10 luglio 2022) L’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Napoli deve servire per sbloccare varie trattative. Il Napoli è ingarbugliato in una serie di problematiche davvero complicate, da cui non sarà facilissimo uscire. Tra le più intricate c’è la situazione Fabian Ruiz. Il giocatore vuole andare via, il club gli chiede di portare offerte concrete da almeno 35/40 milioni di euro, oppure di rinnovare il contratto. Ma al momento nessuno si è fatto avanti con convinzione, anche perché anche le big di Spagna fiutano il colpo a parametro zero nel 2023. Cessione Fabian Ruiz Ed allora si avvicina un gioco in cui ci perdono tutti: il club è pronto a spedire il giocatore fuori dal progetto tecnico. In questo modo Luciano Spalletti perderebbe molto dal punto di vista tecnico, perché Fabian Ruiz è un giocatore sublime, ma anche la ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 luglio 2022) L’arrivo di Aurelio De Laurentiis adeve servire per sbloccare varie trattative. Ilè ingarbugliato in una serie di problematiche davvero complicate, da cui non sarà facilissimo uscire. Tra le più intricate c’è la situazioneRuiz. Il giocatore vuole andare via, il club gli chiede di portare offerte concrete da almeno 35/40 milioni di euro, oppure di rinnovare il contratto. Ma al momento nessuno si è fatto avanti con convinzione, anche perché anche le big di Spagna fiutano il colpo a parametro zero nel 2023. CessioneRuiz Ed allora si avvicina un gioco in cui ci perdono tutti: il club è pronto a spedire il giocatore fuori dal progetto tecnico. In questo modo Luciano Spalletti perderebbe molto dal punto di vista tecnico, perchéRuiz è un giocatore sublime, ma anche la ...

