Napoli | cadavere in stato di decomposizione ritrovato nel Parco della Marinella

Pubblicità

ottopagine : Cadavere trovato nel parco della Marinella a Napoli #Napoli - occhio_notizie : Sono state avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine - cronachecampane : Napoli parco della Marinella, trovato un cadavere in avanzato stato decomposizione #cadavere #carabinieri #Napoli - anteprima24 : ** Cadavere trovato nel parco della Marinella a ##Napoli ** - zazoomblog : Napoli-choc dove trovano un cadavere in avanzato stato di decomposizione: il sospetto chi era - #Napoli-choc… -

, uccide connazionale e trasporta ilsullo scooter / VIDEO, 10 luglio 2022 - Unin avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri nella zona del Parco della Marinella in via Vespucci, a. Il rinvenimento è ...Ildella donna è stato portato in obitorio per essere sottoposto ad autopsia . Sarà determinante capire come è morta la donna , così da tracciare una prima dinamica di quanta accaduto nell'...Il corpo sembrerebbe quello di un uomo di origini africane. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali ...Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri nella zona del Parco della Marinella in via Vespucci, a Napoli. Il corpo sembrerebbe quello di un uomo di o ...