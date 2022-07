Mourinho vuole solo lui: Dybala per il salto di qualità (Di domenica 10 luglio 2022) L’addio di Zaniolo farebbe spazio alla ‘Joya’, unico grande desiderio di José Mourinho per la sua Roma In un mercato di assestamento rispetto alle concorrenti che possono spingere un po’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 10 luglio 2022) L’addio di Zaniolo farebbe spazio alla ‘Joya’, unico grande desiderio di Joséper la sua Roma In un mercato di assestamento rispetto alle concorrenti che possono spingere un po’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AliprandiJacopo : #Kluivert a differenza di Villar, Diawara e Darboe è stato convocato per il raduno a Trigoria e il ritiro in Portog… - and_aprile : @cavallodipietra @SaverioTolomeo @AndrewMari1988 Il ragionamento tuo ci sta ma è squisitamente tecnico. Poi davvero… - CalcioNews24 : #Mourinho per l'attacco vuole soltanto #Dybala ?? - TuttoASRoma24 : Iacopo Mirabella a ReteSport: “Mourinho vuole giocatori pronti, Veretout ottimo rincalzo” ???? #ASRoma #Mourinho… - Inter_1908___ : RT @fcin1908it: Mourinho insiste con Tiago Pinto. Vuole lui e soltanto lui: Paulo Dybala. E' nota la preferenza di Dybala per l'Inter ma Ma… -