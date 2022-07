Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Pedersen si impone tra le Under 23, Giada Specia sesta (Di domenica 10 luglio 2022) Sofie Pedersen vince a Lenzerheide, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo Under 23 di Mountain Bike. La danese prende il largo nel penultimo giro e resiste poi al rientro di Line Burquier, alla fine seconda. 1:06:00 il tempo di gara della danese classe 2002, che porta a casa il suo primo successo in questa stagione. Conquista l’ultimo posto sul podio l’olandese Puck Pieterse, terza a 1’12” dalla vetta. Completano la top five la svizzera Noëlle Buri, quarta a 2’19” dalla prima posizione, e l’altra svizzera Ronja Blöchlinger, quinta a 2’35”. sesta l’azzurra Giada Specia a 3’06” da Pedersen, settima la francese Noemie Garnier a 3’10” e ottava l’italiana Sara Cortinovis, sempre a 3’10”. Ciclismo su pista, Jonathan ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Sofievince a Lenzerheide, sede della quinta tappa delladel23 di. La danese prende il largo nel penultimo giro e resiste poi al rientro di Line Burquier, alla fine seconda. 1:06:00 il tempo di gara della danese classe 2002, che porta a casa il suo primo successo in questa stagione. Conquista l’ultimo posto sul podio l’olandese Puck Pieterse, terza a 1’12” dalla vetta. Completano la top five la svizzera Noëlle Buri, quarta a 2’19” dalla prima posizione, e l’altra svizzera Ronja Blöchlinger, quinta a 2’35”.l’azzurraa 3’06” da, settima la francese Noemie Garnier a 3’10” e ottava l’italiana Sara Cortinovis, sempre a 3’10”. Ciclismo su pista, Jonathan ...

