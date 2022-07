Mountain Bike | Coppa del Mondo 2022 | Luca Braidot da sogno a Lenzerheide! Un italiano torna al successo dopo 4 anni

gazzettamodena : Prignano, gita con gli amici cade dalla mountain bike e si rompe il femore - IlvaMenchini : @Petra27150276 Se ti piace la montagna non è niente male ci sono sentieri a piedi in Mountain bike ????? giochi nel… - Nazione_Pistoia : La Casetta Pulledrari riapre Con il noleggio mountain bike - morianisergio : #Temú (Bs). Impianti di risalita, per chi vuole abbreviare la passeggiata in montagna. Molti preferiscono la mounta… - eintags_fliege : RT @YourAbruzzo: Su due ruote attraversando l'#Abruzzo, pedalando su strade sterrate o campestri. Tra salite, pianure e discese, potete tro… -

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Sono partiti in 50, questa mattina alle 9 da Pian di Nave, con in testa il Sindaco Alberto Biancheri e l'Assessore regionale Gianni Berrino, per una giornata davvero particolare, in bicicletta tra la ...Intanto dietro spunta l'ottima prova di Martina Berta: l'azzurra ottiene il miglior risultato della sua carriera con l'ottavo posto in 1.20.18.7, a testimoniare la sua crescita e come la frattura ... Sprint Pedersen-Burquier a Lenzerheide nella Coppa del Mondo Under 23. Sesta Giada Specia Incredibile a Lenzerheide. Luca Braidot firma la sua prima vittoria in Coppa del Mondo al termine di una gara pazza, imprevedibile, bellissima. L'Italia torna sul gradino più alto del podio in Coppa d ...Il cross-country di mountain bike di Lenzerheide è terminato in maniera inimmaginabile. Dopo un inizio di gara ottimale, che ha visto Filippo Colombo, Nino Schurter e Mathias Flückiger in testa al gru ...