Agenzia ANSA

Momenti di paura nel pomeriggio lungo la costa ligure quando unè semi affondato a pochi metri dalla costa nelle acque della Baia dei Saraceni a Varigotti, frazione di Finale Ligure (Savona). A bordo dell'imbarcazione, lunga una decina di metri, c'erano ...Infatti, a causa di un'al motore, nella tarda serata di venerdì il lorodi circa 6 metri, è rimasto in baia del mare andando alla deriva. L'è stata causata da un guasto ... Motoscafo in avaria in Liguria, in dieci salvati da turisti Momenti di paura nel pomeriggio lungo la costa ligure quando un motoscafo è semi affondato a pochi metri dalla costa nelle acque della Baia dei Saraceni a Varigotti, frazione di Finale Ligure (Savona) ...