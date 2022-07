Mostra “Eva e Ennio” della pittrice Eva Fisher al Museo Mug 2 Massa (Di domenica 10 luglio 2022) Le 19 opere rimarranno esposte dal 10 fino al 31 luglio 2022 presso il MUG 2 di Massa Via Alberica 26 Via Ghirlanda 24 Massa – Una selezione di diciannove dipinti realizzati dalla pittrice Eva Fischer durante il periodo romano della sua lunga carriera che vide l’artista stringere un sodalizio creativo unico con il celebre direttore d’orchestra Ennio Morricone. Eva Fischer scriverà del suo rapporto con il Maestro: “Rammento il vecchio pianoforte di Ennio Morricone e il suo fraseggiare sulla tastiera che giungeva fino a me, quella del “piano di sopra”. Difficile dire quanto un sentimento astratto e nello stesso tempo concreto possa definire un quadro; so di aver colorato la tela in quel mondo di note prolungate, talvolta esasperate che è la musica profonda di Morricone. È stato ed è ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 luglio 2022) Le 19 opere rimarranno esposte dal 10 fino al 31 luglio 2022 presso il MUG 2 diVia Alberica 26 Via Ghirlanda 24– Una selezione di diciannove dipinti realizzati dallaEva Fischer durante il periodo romanosua lunga carriera che vide l’artista stringere un sodalizio creativo unico con il celebre direttore d’orchestraMorricone. Eva Fischer scriverà del suo rapporto con il Maestro: “Rammento il vecchio pianoforte diMorricone e il suo fraseggiare sulla tastiera che giungeva fino a me, quella del “piano di sopra”. Difficile dire quanto un sentimento astratto e nello stesso tempo concreto possa definire un quadro; so di aver colorato la tela in quel mondo di note prolungate, talvolta esasperate che è la musica profonda di Morricone. È stato ed è ...

