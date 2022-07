Pubblicità

anteprima24 : ** Morto l'ammiraglio Piantanida, il #Marinaio più longevo d'Italia ** -

Agenzia ANSA

A Trieste divienecomandante del nord adriatico. A Napoli, come comandante del sud Tirreno, è presidente dell'Autorità portuale. L'ultimo incarico l'ha ricoperto a Roma, come primo ...... Picard", nuova serie che seguirà le vicende dell'ora in pensione che abbiamo visto per ... Deciso a scoprire chi lo vuole, inizia a indagare con due giovani aiutati pescati dal mondo ... Morto l'ammiraglio Piantanida, marinaio più anziano d'Italia - Cronaca Era considerato il marinaio più longevo d'Italia l'ammiraglio Sergio Piantanida, nato a Livorno nel 1921 e deceduto ieri, a pochi mesi dai 101 anni, nella sua casa di Torre del Greco, in provincia di ...Era considerato il marinaio più longevo d'Italia l'ammiraglio Sergio Piantanida, nato a Livorno nel 1921 e deceduto ieri, a pochi mesi dai 101 anni, nella sua casa di Torre del Greco, in provincia di ...