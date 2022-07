Morto l’ammiraglio Piantanida | il marinaio più longevo d’Italia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Era considerato ilpiùSergio, nato a Livorno nel 1921 e deceduto ieri, a pochi mesi dai 101 anni, nella sua casa di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Lunghissimo il suo curriculum professionale delIspettore Capo Capitanerie di Porto, amico d’infanzia dell’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: i rispettivi genitori erano vicini di negozio. E’ entrato in Accademia a 19 anni; nel 1941 venne inviato in guerra sul cacciatorpediniere “Lince” della Regia Marina Militare. Molte le battaglie navali alle quali ha preso parte, come quella di Cefalonia, quando nave sulla quale era in servizio venne colpita dai sommergibili inglesi. Ma i commilitoni del giovane ufficiale ...