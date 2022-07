Monza, Stroppa: “Oggi era importante non farsi male. Suarez? Per quanto ne so è Fantacalcio” (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’amichevole pareggiata per 0-0 contro il Bellinzona, il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole: “Oggi era importante non farsi male, l’impegno fisico poteva essere importante. Dispiace per Bettella che ha avuto una distorsione, vedremo domani le sue condizioni. Oggi avevo chiesto possesso palla ed equilibrio, per la maggior parte della gara lo abbiamo visto, ma siamo assolutamente in pieno lavoro. A Monza sono abituato ad avere pressioni, l’anno scorso con la promozione, quest’anno con il nuovo obiettivo del decimo posto. Dipende da tanti fattori, vedremo anche coi giocatori che avremo a disposizione. Dobbiamo avere un equilibrio su tutti i fattori”. E ancora, sul mercato: ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’amichevole pareggiata per 0-0 contro il Bellinzona, il tecnico delGiovanniha parlato ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole: “eranon, l’impegno fisico poteva essere. Dispiace per Bettella che ha avuto una distorsione, vedremo domani le sue condizioni.avevo chiesto possesso palla ed equilibrio, per la maggior parte della gara lo abbiamo visto, ma siamo assolutamente in pieno lavoro. Asono abituato ad avere pressioni, l’anno scorso con la promozione, quest’anno con il nuovo obiettivo del decimo posto. Dipende da tanti fattori, vedremo anche coi giocatori che avremo a disposizione. Dobbiamo avere un equilibrio su tutti i fattori”. E ancora, sul mercato: ...

