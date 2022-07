Monza, Galliani: “Non ricordo se ci sono stati contatti con Suarez, ricevo centinaia di messaggi dagli agenti” (Di domenica 10 luglio 2022) L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato di mercato e obbiettivi futuri del club. “La Serie A è stato un sogno che si è realizzato, per me che sono di questa città. Ci voleva il presidente Berlusconi dopo 110 anni di storia. Il presidente non ci ha chiesto l’Europa, dobbiamo stare calmi. Io ho dato l’obiettivo del decimo posto, stiamo lavorando per questo. Sarebbe un bel risultato”. Queste le parole del dirigente sugli obbiettivi del prossimo campionato, che sul mercato poi aggiunge: “Non si parla, arriverà una punta, forse due. Suarez? Non mi ricordo se ci sono stati contatti. Ho ricevuto centinaia di messaggi dagli agenti, il ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) L’amministratore delegato delAdriano, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato di mercato e obbiettivi futuri del club. “La Serie A è stato un sogno che si è realizzato, per me chedi questa città. Ci voleva il presidente Berlusconi dopo 110 anni di storia. Il presidente non ci ha chiesto l’Europa, dobbiamo stare calmi. Io ho dato l’obiettivo del decimo posto, stiamo lavorando per questo. Sarebbe un bel risultato”. Queste le parole del dirigente sugli obbiettivi del prossimo campionato, che sul mercato poi aggiunge: “Non si parla, arriverà una punta, forse due.? Non mise ci. Ho ricevutodi, il ...

