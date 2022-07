(Di domenica 10 luglio 2022) "Caro diario...": la romantica lettera di Pessina Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Pubblicità

FBiasin : Squadre dei maggiori campionati europei che si possono permettere il maggior disavanzo tra acquisti e cessioni: Pr… - Cucciolina96251 : RT @GiokerMusso: ???? #Monza - Tutti i nuovi acquisti a disposizione di Stroppa nel primo test contro il Bellinzona, ad eccezione di #Sensi:… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ???? #Monza - Tutti i nuovi acquisti a disposizione di Stroppa nel primo test contro il Bellinzona, ad eccezione di #Sensi:… - GiokerMusso : ???? #Monza - Tutti i nuovi acquisti a disposizione di Stroppa nel primo test contro il Bellinzona, ad eccezione di… - sportli26181512 : Monza, 7 acquisti e il sogno della grande punta: 6 nomi per il botto 'alla Galliani': Monza, 7 acquisti e il sogno… -

Ilha già contato fino a 7, sono glifatti a neanche metà luglio. Se mettessimo da parte il grande attivismo di Inter, Juve, Fiorentina e Lazio, oggi Adriano Galliani sarebbe come minimo ...... ed è stato possibile grazie al presidente Berlusconi", ha concluso l'amministratore delegato del. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gliufficiali in ...Tra i grandi nomi accostati al Monza per l'attacco c'è anche quello di Luis Suarez. Dopo Icardi, Dybala e Cavani anche il bomber svincolato dall'Atletico Madrid è finito nel mirino di Adriano Galliani ...L'ex dirigente del Milan scatenato: ha già rinforzato notevolmente la rosa, soprattutto con Pessina. Ora prova completare la rosa di Stroppa con un attaccante da prime posizioni: anche Icardi, Gnonto ...