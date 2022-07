Mondiali Rugby: Namibia qualificata, sarà nello stesso girone dell’Italia (Di domenica 10 luglio 2022) Per la sesta volta consecutiva, la Namibia si è qualificata per i Mondiali di Rugby che si svolgeranno l’anno prossimo in Francia. Nelle qualificazioni africane hanno infatti sconfitto con un sonoro 36-0 il Kenya. Gli africani sono quindi inseriti nel gruppo A, con Nuova Zelanda, Francia, Italia e Uruguay. Per quanto riguarda il Kenya invece, avranno ancora un’ultima possibilità di partecipare ai Mondiali: vincere il torneo di ripescaggio che disputeranno assieme a Portogallo, Cile o Usa e Hong Kong o Tonga. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Per la sesta volta consecutiva, lasi èper idiche si svolgeranno l’anno prossimo in Francia. Nelle qualificazioni africane hanno infatti sconfitto con un sonoro 36-0 il Kenya. Gli africani sono quindi inseriti nel gruppo A, con Nuova Zelanda, Francia, Italia e Uruguay. Per quanto riguarda il Kenya invece, avranno ancora un’ultima possibilità di partecipare ai: vincere il torneo di ripescaggio che disputeranno assieme a Portogallo, Cile o Usa e Hong Kong o Tonga. SportFace.

