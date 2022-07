Mondiali FIFAe 2022, i qualificati: tre gli italiani presenti! (Di domenica 10 luglio 2022) Sono stati confermati i giocatori qualificati ai Mondiali FIFAe 2022, tra questi saranno tre gli italiani presenti alla manifestazione più attesa della stagione L’evento più importante riguardante il mondo di FIFA si sta avvicinando, infatti dal 14 al 17 luglio 2022 alla Bella Arena di Copenaghen andranno in scena i Mondiali di FIFAe 2022, tra i giocatori che hanno strappato il pass per partecipare all’evento risultano anche tre italiani. Tra i 32 partecipanti al torneo possiamo annoverare oltre ai nostri connazionali, elementi di spicco come Stefano “PINNA97” Pinna, Levi De Weerd e i danesi padroni di casa: ONEWAYCRAZYY, KLENKE e TEAMHAJJ01. Gli italiani presenti ai Mondiali ... Leggi su tuttotek (Di domenica 10 luglio 2022) Sono stati confermati i giocatoriai, tra questi saranno tre glipresenti alla manifestazione più attesa della stagione L’evento più importante riguardante il mondo di FIFA si sta avvicinando, infatti dal 14 al 17 luglioalla Bella Arena di Copenaghen andranno in scena idi, tra i giocatori che hanno strappato il pass per partecipare all’evento risultano anche tre. Tra i 32 partecipanti al torneo possiamo annoverare oltre ai nostri connazionali, elementi di spicco come Stefano “PINNA97” Pinna, Levi De Weerd e i danesi padroni di casa: ONEWAYCRAZYY, KLENKE e TEAMHAJJ01. Glipresenti ai...

