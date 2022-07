(Di domenica 10 luglio 2022) Bandiera a scacchi sulla 6 Ore di, quarta prova del2022. Al termine di una gara combattuta, a mettere le mani sulla vittoria assoluta è stata laguidata dal trio Negrao, Lapierre, Vaxivière. Sul podio anche le due Toyota GR10 Hybrid, con l'equipaggio #8 (Buemi, Hartley, Hirakawa) davanti al #7 (Conway, Kobayashi, Lopez). LMP1. Dopo le prime tre ore di gara in cui abbiamo visto dominare a mani basse la Glickenhaus acon la sua nuova livrea azzurra un problema tecnico al turbo della #708 ha mandato in fumo i sogni di gloria del team americano. L'episodio ha lasciato via libera ade Toyota di contendersi la vittoria. Diremmo che hanno letteralmente lottato ruota a ruota. Dopo essersi pizzicate più volte, sul rettilineo principale è arrivato ...

Pubblicità

viaggiareonthe1 : Mondiale Endurance - La Alpine vince la 6 Ore di Monza - blogsicilia : #notizie #sicilia Peugeot debutta a Monza nel Mondiale Endurance e presenta la nuova 408 - - Gazzetta_it : 6 Ore di Monza, lo spettacolo della griglia del Mondiale Endurance - PantheonVerona : L’evento targato FEI Endurance World Championship Verona 2022 celebra il territorio scaligero aprendo al pubblico g… - vigliottienzo1 : RT @vigliottienzo1: Con questa guerra #Putin e il suo endurance si è dimostrato essere vigliacco. Probabilmente non ha ancora capito che s… -

Lo stesso emblema verrà applicato sulle 488 GTE in pista a Monza, dove è in programma la 6 Ore valida per ildi. Alla guida delle vetture numero 51 e 52 di AF Corse saranno i ...Debutto in pista, alla "6 Ore di Monza", per l'hypercar ibrida 9X8 che segna il ritorno di Peugeot neldopo 15 anni. Una vetrina importante, anche per il patrimonio tecnologico che le competizioni consentono di trasferire sui modelli di serie. Il motorsport è un patrimonio prezioso ...Un colpo di scena dietro l'altro, con risultati incerti a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Ecco cosa è successo nella quarta prova del campionato ...Si scrive WEC, si legge spettacolo a non finire: la 6 ore di Monza di quest'anno ci ha regalato la gara più bella ed emozionante del mondiale endurance da ...