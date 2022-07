Missili sul Donetsk | 6 morti e 30 persone sotto le macerie

(Di domenica 10 luglio 2022) Almeno seihanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste oreledi un edificio residenziale di Chasiv Yar - nella regione di ...

Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar - nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale - in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa. La Russia continua la sua lunga guerra contro l'Ucraina: le truppe di Vladimir Putin avanzano (a piccoli passi) nel Lugansk: missili su Donetsk con almeno 6 morti, intanto aumentano le ...