Missili russi sulle palazzine di Donetsk | 15 civili uccisi Mosca nega tutto | “Erano soldati ucraini”

(Di domenica 10 luglio 2022) Continuano i bombardamenti dellaa nella regione orientale ucraina di. Sono almeno 15 i morti dopo che un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazziUragan a Chasiv Yar. I soccorritori sono al lavoro, fra le macerie molti dispersi, fra cui un bambino di 9 anni. Lo ha riferito il servizio ucraino per le emergenze Ses, citato da Suspilne. Isotto attacco a, la, dal canto suo, afferma chee noni 15 morti a Chasyv Yar, nella regione di, dovehanno colpito un edificio residenziale. “L’edificio a due piani che è stato colpito dall’aviazione russa era usato per il ...

Pubblicità

LaStampa : Il massacro di Chasiv Yar: missili russi sui palazzi, almeno 10 morti e una bimba di 9 anni sparita - fattoquotidiano : L’ultima avanzata dei russi corre lungo la M03. Da Kramatorsk a Seversk e Semihirya: “Non usciamo di casa” [di A. S… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Nave russa con il grano lascia la Turchia, Kiev convoca l'ambasciatore turco. Missili russi distruggono h… - cocchi2a : RT @tranellio: Oggi il #Tg5 esce con una notizia che molti non potranno mai verificare: - Missili russi so Donetsk - Ora vediamo la realtà… - cocchi2a : RT @tranellio: Ma soprattutto, qualcuno dica al #TG che Donetsk è già occupata o liberata dai russi, quindi è paradossale sentire che si la… -

sulla regione di Donetsk, 15 civili morti Gas: domani Nord Stream1 stop per 10 giorni, Allarme Ue Ondata estiva del Covid: per esperti sbagliato minimizzare Sri Lanka, violenze e caos ...... ma prosegue 18 maggio - Cosa significa la caduta di Mariupol e la resa degli ultimi combattenti della Azov 17 maggio - Il reticolo colorato dei voli Nato verso Rzeszow e iper ...L’Armata ha temporaneamente rallentato l’offensiva solo in alcuni settori nell’Ucraina orientale, ma proseguono i bombardamenti indiscriminati: un missile ha colpito un’area residenziale di Chasiv Yar ...Un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazzi russi Uragan a Chasiv Yar, nella regione orientale ...