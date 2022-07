Missili contro palazzo nel Donetsk | 6 morti | 5 feriti e 34 dispersi

Pubblicità

C'è stato un attacco missilistico russo contro un condominio nella regione ucraina di Donetsk: 5 persone sono state uccise e 30 ferite. La russia ha lanciato i missili contro un condominio di nove piani nella regione di Odesa. L'attacco missilistico

A marzo, gli Houthi hanno lanciatoe dronil'Arabia Saudita e hanno colpito un impianto petrolifero di Aramco. Meno di un mese dopo, il 2 aprile, gli Houthi e Riyadh hanno annunciato ...La continua la sua lungal': le truppe di avanzano (a piccoli passi) nel Lugansk:su Donetsk con almeno 6 morti, intanto aumentano le sanzioni verso la Russia stessa da parte del Canada. Guerra in Ucraina, la ...Il Medio Oriente non sta aspettando Biden”. E soprattutto, non appare disposto a dar corpo al disegno del presidente americano: quello di realizzare una sorta di Nato mediorientale.Infuria la battaglia nel Donetsk, con i russi che cercano di tagliare l'autostrada che porta a Kharkiv. Ma secondo la Tass, anche le forze ucraine bombardano la regione con munizioni dello standard Na ...