Missile russo centra un condominio a Chasiv Yar | nel Donetsk 15 morti | almeno 30 persone sotto le macerie

Pubblicità

GiovaQuez : Un missile russo ha colpito nelle prime ore di oggi un edificio residenziale di sei piani a Kharkiv distruggendolo… - RNicolick : un missile russo infisso nel terreno, il messaggio di odio degli orchi russi - fortnardelli : La Russia sta sviluppando un 'killer di portaerei': il missile Zmeevik Il russo Zmeevik è simile per molti aspett… - glooit : Missile russo colpisce palazzo a Chasiv Yar | video leggi su Gloo - giaffa86 : Sale a 31 il numero di civili rimasti uccisi nel crollo di una parte di un edificio residenziale colpito ieri da un… -

Intanto salgono 33 i morti nel bombardamentosulla cittadina di Chasiv Yar, nel Donetsk, dove unUragan ha colpito un edificio residenziale. Il corpo di un bambino è stato trovato sotto ...Di risposta, il ministro delle Finanze, Anton Siluanov , ha affermato che " per quanto tempo ... Sempre da Mosca si apprendere della preparazione di un nuovobalistico di ultima ...«Quindi c'è stato un attacco nucleare. Non chiedere perchè o come, sappi solo che la grande esplosione ha colpito. Ok» Inizia con queste parole il ...Kiev, 12 lug. (Adnkronos) - L'esercito russo ha attaccato di nuovo, in maniera massiccia, Mykolaiv, colpendo all'alba con missili due strutture mediche ed edifici residenziali: almeno 12 persone sono ...